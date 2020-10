Assemblée des délégués : L’accord-cadre? «Un traité de soumission» selon l’UDC

L’écrasante majorité des délégués du parti a voté en ligne pour lutter contre l’accord-cadre qui mettrait sous toit les accords bilatéraux négociés avec l’UE.

L’UDC ne veut pas d’un accord-cadre avec l’Union européenne et elle le combattra de toutes ses forces. Lors de leur assemblée numérique samedi, les délégués ont soutenu par 148 oui et 7 non une résolution allant dans ce sens.