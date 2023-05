L’Accord de Paris «à la vaudoise»: petit pas essentiel ou paperasse inutile?

Les épisodes de sécheresse seront de plus en plus nombreux à l’avenir.

Neutralité carbone en 2050

Le Conseil d’Etat et le Grand conseil y sont favorables. Concrètement, cela signifie que les sujets environnementaux «feront partie des principes qui doivent guider l’action de l’Etat». De plus, l’objectif de neutralité carbone sur le territoire vaudois devrait être atteint d’ici à 2050 au plus tard. Cela implique pour l’Etat et les communes de se doter de plans d’action et d’objectifs intermédiaires pour 2030 et 2040.