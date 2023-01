Genève: L’accord entre l’Etat et Uber attaqué en justice par les taxis

Les taxis genevois montent au créneau contre Uber. Le 23 décembre, Taxiphone et Taxi Plus ont déposé un recours s’attaquant à l’accord conclu entre l’entreprise américaine et le Département de l’économie et de l’emploi. «Nous demandons en urgence à la Cour de justice que la décision de l’État soit nulle», détaille leur avocat Me Jacques Roulet. Le 18 novembre, le gouvernement avait accepté la proposition d’Uber pour sa mise en conformité, après le verdict rendu par le Tribunal fédéral, qui a reconnu ses chauffeurs comme étant des employés et non des indépendants.