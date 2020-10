Religion : L’accord historique Chine-Vatican renouvelé pour deux ans

La Chine et le Vatican ont décidé de prolonger pour deux ans l’accord temporaire sur la nomination des évêques.

Les concessions offertes par Rome n’ont pas rendu la vie plus facile aux fidèles de l’Eglise clandestine en Chine.

La Chine a annoncé jeudi le renouvellement d’un accord préliminaire avec le Saint-Siège portant sur la nomination des évêques, pomme de discorde depuis des décennies entre l’Eglise et le régime chinois.

«La Chine et le Vatican ont décidé, après des consultations amicales, de prolonger pour deux ans l’accord temporaire sur la nomination des évêques», a indiqué devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian.

Pékin et le Vatican ont signé en septembre 2018 un accord censé mettre fin à près de 70 ans d’un différend centré autour de la nomination des évêques. Le texte, d’une durée provisoire de deux ans, prévoyait une reconduction.

Les catholiques de Chine sont tiraillés de longue date entre une Eglise «souterraine», illégale aux yeux de Pékin et traditionnellement fidèle au pape et une Eglise «patriotique», inféodée au régime communiste.

Des évêques nommés par Pékin

Mais les concessions offertes par Rome n’ont pas rendu la vie plus facile aux fidèles de l’Eglise clandestine, qui représenteraient environ la moitié des quelque 12 millions de catholiques chinois.

La Chine et le Saint-Siège «poursuivront la communication et des consultations étroites, et continueront à faire avancer le processus d’amélioration des relations», a assuré M. Zhao.