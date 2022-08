Nucléaire iranien : L’accord n’a «pas de sens» sans la fin de l’enquête de l’AIEA, selon l’Iran

Pour parvenir un accord, Téhéran réclame que l’AIEA achève son enquête concernant des traces d’uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés.

Relancer l’accord sur le nucléaire iranien n’aurait «pas de sens» sans la clôture de l’enquête de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sur les sites non déclarés de l’Iran, a estimé lundi le président iranien Ebrahim Raïssi.

«Nous avons souligné dans les négociations que toutes les questions (liées à l’AIEA) doivent être résolues», a-t-il dit lors d’une conférence de presse, car «sans le règlement de ces questions, parler d’accord n’a aucun sens». Lors des discussions de Vienne pour relancer le pacte dit JCPOA sur le nucléaire iranien, Téhéran avait déjà réclamé que l’AIEA achève son enquête concernant des traces d’uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés.

Capacités nucléaires étendues

La République islamique étend ainsi encore ses capacités nucléaires, alors même que les pourparlers de Vienne se sont récemment intensifiés après plusieurs mois d’impasse. L’Union européenne avait soumis le 8 août aux Iraniens et aux Américains une «version finale» d’un texte prévoyant la levée de sanctions économiques contre l’Iran – notamment sur le pétrole – en échange de restrictions drastiques de son programme nucléaire.

Pas de rencontre avec Joe Biden

Dans ce feuilleton qui dure maintenant depuis avril 2021, les espoirs d’un retour à l’accord ont été ravivés ces derniers jours lorsque Washington a dit avoir répondu à la proposition européenne. Téhéran a répondu qu’il allait «examiner attentivement l’avis des États-Unis» et transmettrait ensuite «son opinion au coordinateur» de l’UE, Josep Borrell.

Lundi, Ebrahim Raïssi a rejeté l’idée d’une rencontre avec le président américain Joe Biden lors de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’ouvrira le 13 septembre à New York (États-Unis). «Il n’y a aucun avantage à une rencontre entre moi et lui (…) Il n’y a pas de plan pour une telle rencontre et il n’y en aura pas», a lancé le responsable iranien.