Etats-Unis: L’accord sur le plafond de la dette passe une étape clé

Les élus de la Chambre des représentants ont adopté mercredi à une très large majorité le texte visant à relever le plafond de la dette, éloignant ainsi un peu plus le spectre d’un défaut des États-Unis sur sa dette, qui aurait eu des conséquences catastrophiques sur l’économie américaine et mondiale.

Dans la soirée, le projet de loi a reçu 314 voix en faveur, 165 démocrates et 149 républicains, alors que 117 élus s’y sont opposés, 71 républicains et 46 démocrates. Il doit désormais être adopté par le Sénat, qui devrait se prononcer rapidement, le chef de la majorité démocrate, Chuck Schumer assurant un peu plus tôt dans la journée qu’il le soumettrait «aussi vite que possible» afin que «nous évitions le défaut de paiement».