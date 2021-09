emploi des frontaliers (F) : L’accord sur le télétravail en passe d’être prolongé

La disposition transitoire permettant aux frontaliers de travailler à domicile à plus de 25% devrait durer jusqu’en novembre.

L’accord franco-suisse provisoire qui permet aux frontaliers de télétravailler à plus de 25% sans être rattachés au système social et fiscal français, qui court actuellement jusqu’au 30 septembre, devrait être prolongé jusqu’au 15 novembre. Le sénateur de Haute-Savoie Cyril Pellevat l’a annoncé dans «Le Messager». Il plaide par ailleurs pour que cette disposition introduite en raison de la crise du Covid-19 perdure jusqu’à la fin de l’année civile. Et il juge qu’à l’avenir, le taux de télétravail admissible devrait être porté à 40%.