Accord sur les céréales ukrainiennes reconduit pour l’hiver

Guerre en Ukraine : L’accord sur les céréales reconduit pour l’hiver

L’Initiative sur les céréales en mer Noire a permis de sortir plus de onze millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en quatre mois.

L’accord permettant les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d’Ukraine a été reconduit pour les quatre mois d’hiver, levant les inquiétudes sur une possible crise alimentaire mondiale. Trois des parties impliquées dans cet accord, la Turquie, l’Ukraine et les Nations unies, ont confirmé, jeudi matin, la poursuite de cette entente, qui associe également la Russie. Mais Moscou n’a pas confirmé à ce stade.

L’Initiative sur les céréales en mer Noire, qui devait expirer vendredi soir, a permis de sortir plus de onze millions de tonnes de céréales des ports ukrainiens en quatre mois. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a «salué» la nouvelle, selon le Centre de coordination conjointe, basé à Istanbul, qui supervise les mouvements de bateaux via le Bosphore.

«Nouveaux arrangements» possibles par la suite

Selon un haut responsable turc, s’exprimant sous couvert d’anonymat, l’accord a été étendu pour quatre mois, «selon les mêmes conditions» que celles observées depuis le mois de juillet. Toutes les parties se sont accordées pour que «l’accord reste en place pour 120 jours, durant les mois d’hiver», et de «nouveaux arrangements» pourront être pris ensuite à la sortie de la mauvaise saison en mer Noire.

Céréales «indispensables»

D’intenses tractations sous l’égide de l’ONU étaient menées, ces dernières semaines, pour assurer la prolongation de ces arrangements, alors que plus de dix millions de tonnes de céréales restent bloquées dans les silos d’Ukraine. Ces céréales sont indispensables pour stabiliser les cours sur les marchés internationaux et pour ravitailler les populations les plus vulnérables aux risques de faim, en particulier en Afrique.