G20: accrochage entre Xi et Trudeau révélateur de tensions

G20 : L’accrochage entre Xi et Trudeau met à nu les tensions entre les deux pays

Les images du Premier ministre canadien se faisant sermonner par le président chinois, mercredi au G20, illustrent la dégradation des relations entre Pékin et Ottawa.

Les images en question montrent Xi Jinping critiquer Justin Trudeau après la fuite supposée dans la presse des détails d’un entretien la veille entre les deux hommes. «Aller raconter aux journaux ce qu’on a dit lors de notre conversation, ce n’est pas approprié», déclare Xi Jinping à Justin Trudeau. D’un ton calme et avec le sourire, le président s’exprime en chinois et poursuit: «Et en plus, ce n’est pas la façon dont la discussion s’est déroulée.» Ses propos sont traduits par un interprète.