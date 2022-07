L’accueil fou réservé à Dybala par les fans de l’AS Roma

Ils étaient plus de 10’000 à venir accueillir Paulo Dybala, selon la Gazzetta dello Sport.

Ému aux larmes, Paulo Dybala a profité de l’instant en s’asseyant sur les marches du Palais de la civilisation italienne et en contemplant la foule venue l’acclamer.

Paul Dybala a reçu un accueil triomphal, mardi soir à Rome. Arrivé libre de la Juventus – où il aura passé sept ans – à l’AS Roma, l’attaquant argentin de 28 ans a été accueilli par plus de 10’000 personnes devant le Palais de la civilisation italienne, décoré aux couleurs du club romain pour l’occasion.

Vêtu d’un maillot du club floqué à son nom et frappé du No 21 qui sera le sien dans la capitale italienne, Dybala a été saisi par la frénésie qu’il a déclenchée. Il est vrai que les images sont impressionnantes. Son et lumière, fumigènes, rien ne manquait.