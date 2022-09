Genève: L’accueil de réfugiés ukrainiens est à un «tournant critique»

«Je me suis mise à leur place: si on me bombardait, j’aimerais moi aussi trouver quelqu’un qui m’aide et me laisse une chambre.» Cette réflexion motive Christiane et sa famille à abriter depuis le 4 juillet un couple et son ado, originaires de Kiev. Invitée à la conférence de presse de l’Etat et de l’Hospice, la logeuse a décrit une «belle expérience, sans véritables difficultés; ça se passe très bien». Tout en ajoutant qu’il est «important de se mettre vite d’accord sur des règles de cohabitation. Il faut se parler». Alexandre, lui, réside dans une coopérative de neuf habitations. Un des espaces communs est occupé depuis début avril par un couple sexagénaire d’Ukrainiens. Le bilan est là aussi excellent, selon le Genevois. Lequel se demande cependant comment aborder la fin de l’accueil avec les réfugiés. «La situation ne peut pas durer éternellement. Nous leur avons assuré qu’ils pouvaient encore rester jusqu'à l’été prochain; mais à un moment donné, il faudra bien récupérer l’espace qu’ils occupent. Ce n’est pas facile à évoquer.»