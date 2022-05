Changement climatique : L’accueil de scientifiques à Berne laisse froid les rangs de la droite

Une rencontre inédite entre politiciens et spécialistes du climat s’est tenue lundi après-midi sous la Coupole fédérale. Le camp bourgeois a largement boudé l’événement.

Capture d’écran You Tube

Les rangs des partis de droite étaient nettement plus clairsemés ce lundi sous la Coupole à Berne.

Avant même le début de cette rencontre entre élus et scientifiques spécialisés dans les enjeux climatiques, des controverses avaient émergé, notamment sur les réseaux sociaux, entre la gauche et la droite. Un commentaire du conseiller national Philippe Nantermod (PLR/VS), qui a écrit sur Twitter ne pas vouloir aller «à la messe», a provoqué de nombreuses réactions dans le camp adverse.

La séance, qui était diffusée en direct sur internet, a eu lieu lundi après-midi et les rangs occupés par l’UDC, le PLR et le Centre étaient clairsemés, comme c’était attendu. «Le Matin Dimanche» a rapporté que seuls 88 des 246 parlementaires fédéraux s’étaient inscrits à l’événement. Les Verts et le PS ont souligné à l’issue de la rencontre que «malgré la qualité des conférences (…), aucune majorité ne se dégage au Parlement pour mieux protéger le climat».