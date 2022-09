Mobilisation militaire : L’accueil des déserteurs russes, un dilemme pour l’Union européenne

L’Allemagne est prête à les accueillir, les pays baltes y sont hostiles: le sort des Russes fuyant la mobilisation militaire divise l’Union européenne, prise entre la volonté de soutenir les opposants à Vladimir Poutine et les craintes pour la sécurité du bloc.

«C’est une question délicate»

A Bruxelles, la Commission européenne «suit très attentivement la situation» et mène des consultations avec les Etats membres, a indiqué vendredi son porte-parole, Eric Mamer. «C’est une question délicate», a-t-il reconnu. Une réunion d’urgence des ambassadeurs des 27 est prévue lundi à Bruxelles. L’exécutif européen n’a pas donné de chiffre sur l’ampleur des arrivées de Russes dans l’UE à la suite de l’ordre de «mobilisation partielle» sur le front ukrainien annoncé mercredi par Vladimir Poutine. A la frontière finlandaise, le nombre d’entrées de citoyens russes a doublé depuis cette annonce (6470 jeudi contre 3100 en début de semaine) mais reste à un niveau limité, selon les garde-frontières.

Si la gestion des frontières nationales est une compétence des Etats membres, le droit européen garantit un accès au droit d’asile. Mais l’obtention d’une protection n’est pas automatique, elle fait l’objet d’un examen au cas par cas, rappelle la Commission, soulignant que la situation est «sans précédent» et les «risques en matière de sécurité» doivent aussi être pris en compte. Un danger auquel sont particulièrement sensibles les pays frontaliers de la Russie. Les Etats baltes et la Pologne avaient déjà restreint l’entrée des citoyens russes sur leur sol de façon plus drastique qu’ailleurs dans l’UE. La Finlande a, elle aussi, annoncé vendredi qu’elle allait limiter «significativement» l’accès des Russes à son territoire en refusant ceux qui disposent de visas de tourisme d’un pays européen de l’espace Schengen.