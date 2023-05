Accueil de réfugiés à Bière, pour Isabelle Moret, «ça ne va pas»

Plusieurs échelons

Le Secrétariat d’État aux migrations veut héberger les réfugiés sur des terrains fédéraux, c’est-à-dire que la Confédération en aura la charge. Les Cantons et les Communes n’ont pas leur mot à dire. Quand Isabelle Moret parle de menace, c’est une question administrative. Car la Confédération, si elle n’arrive plus à suivre et à assumer l’accueil des réfugiés, peut en déléguer un certain nombre à la charge des Cantons, qui deviennent responsables de leur trouver un toit. La ministre vaudoise veut donc dire que soit les terrains de l’armée sont mis à contribution et gérés par Berne, soit les réfugiés seront délégués aux Cantons. Mais leur arrivée se fera de toute manière.