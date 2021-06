France : Valérie B. ne va certainement pas retourner sous les verrous

Jugée pour avoir tué son mari, Valérie B. pourrait échapper à un retour en prison. Le Ministère public demande une peine comprenant l’année déjà passée en détention par l’accusée.

Le Ministère public a demandé, vendredi, la clémence pour Valérie B. et une condamnation sans réincarcération, tenant compte du fait qu’elle avait été «une victime» du mari violent et proxénète qu’elle a fini par tuer.

Perte de connaissance

L’avocat a ainsi requis cinq ans de prison, dont quatre avec sursis, ce qui ferait sortir libre Valérie B. du tribunal, considérant l’année qu’elle a déjà effectuée en détention provisoire, d’octobre 2017 à octobre 2018, pour l’assassinat de son mari. Valérie B. a tué Daniel P. le 13 mars 2016, d’une balle dans la nuque, après plus de 24 ans de viols, de violences et de prostitution contrainte. Elle encourait la perpétuité.

À l’écoute des réquisitions, l’accusée s’est effondrée en larmes, perdant connaissance, visiblement épuisée. Les secours ont été dépêchés pour la soigner et elle semblait recouvrer ses esprits en milieu de matinée.

«Une victime, très clairement»

«Une Cour d’assises, c’est l’affirmation des valeurs de la civilisation, qui sont d’abord de protéger la vie. Une société qui se fait justice soi-même, c’est la guerre des uns contre les autres», a estimé l’avocat général. «Valérie B. est victime, très clairement, mais c’est son procès, pas une tribune d’opinion. Toutefois, un emprisonnement nouveau n’apportera pas plus d’élément à la protection: la dangerosité criminologique est très faible.»

Tout au long du procès, ouvert lundi, la défense a dépeint les «violences extrêmes subies, pendant près de 25 ans», par Valérie B. et sa «peur de les voir se perpétuer à l’encontre de sa propre fille», Karline, qui avait 14 ans au moment des faits.

«Emprise permanente»

Des experts psychiatre et psychologue ont de plus souligné que l’accusée n’avait aucune autre «échappatoire» que de «faire disparaître» son mari, tant elle souffrait de son «emprise permanente» et de sa «surveillance» très serrée, ce qui l’empêchait d’aller porter plainte.