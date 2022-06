Procès : L’accusation étrille les «mensonges» des accusés des attentats de 2015

Le Parquet national antiterroriste a commencé mercredi son réquisitoire, qui doit durer trois jours, au procès des attentats du 13 novembre 2015.

Ce réquisitoire à trois voix, prévu pour s’étaler sur une quinzaine d’heures et trois jours, s’est ouvert sur un propos liminaire rappelant le fracas «dans la vie de tous les Français» des pires attaques commises sur le territoire, et la «sidération» suscitée au-delà des 130 morts à Paris et Saint-Denis, en proche banlieue.

Mais «toutes ces questions qui nous taraudent ont une réponse et cette réponse se trouve dans le box» des accusés. Le ton, solennel dans les premières minutes du réquisitoire, s’est rapidement fait méthodique, parfois aride, pour démontrer les responsabilités dans ces attentats des 20 accusés, dont six sont jugés en leur absence, et repousser point par point les pions avancés par les accusés et leur défense.