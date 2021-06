Genève : L’accusatrice de Ramadan «harcelée 24h/24 sur les réseaux»

La femme qui accuse l’islamologue de viol s’est exprimée dans la presse dominicale et évoque les pressions subies depuis sa plainte.

« Je me suis engagée dans une épreuve dont personne n’a idée .» «Brigitte», la plaignante genevoise qui accuse Tariq Ramadan de viol, en 2008, est revenue dans «Le Matin Dimanche » sur cette affaire qui la « hante jour et nuit depuis douze ans » et les pressions subies depuis sa plainte. Elle se dit « harcelée 24h/24 sur les réseaux sociaux » : « On m’insulte sans cesse, on me menace de mort, on révèle des éléments de mon identité, de mon adresse » , relate-t-elle, évoquant aussi des coups de fil anonymes menaçant ses enfants.