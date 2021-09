Drame de Sullens (VD) : L’accusé campe sur sa position et clame son innocence

Au procès en appel dans l’affaire du meurtre d’une prostituée assassinée à Sullens (VD), en 2016, l’accusé garde sa version. Il s’estime non coupable. Verdict vendredi.

Condamné, en décembre dernier, à 20 ans de réclusion criminelle en première instance pour le meurtre sauvage de cette jeune Roumaine de 18 ans, l’accusé a réaffirmé sa position dès le début de l’audience: «Elle est toujours la même, non coupable.»

Deux hommes auraient surgi

Aujourd’hui âgé de 34 ans, cet ancien agent de sécurité travaillait en Suisse et habitait à Mouthe (Doubs), avec sa femme et son fils, au moment des faits. Il a toujours contesté avoir tué la jeune femme. Il a en revanche admis avoir transporté et abandonné son corps dans la forêt communale du Frasnois (Jura), en France. Seul son ADN a été retrouvé sur la victime.