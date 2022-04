Procès d’El Shafee el-Sheikh : L’accusé était-il un des cruels «Beatles»? Aux jurés de trancher

Le procès d’un djihadiste de 33 ans, accusé d’avoir fait partie d’une cellule de l’EI tristement célèbre pour ses exactions, s’achève mercredi.

«Détails très précis»

Au dernier jour du procès de ce djihadiste de 33 ans devant un tribunal fédéral près de Washington, l’accusation et la défense ont présenté aux jurés des conclusions aux antipodes. «Mesdames et messieurs, l’accusé était l’un des «Beatles»», a déclaré le procureur Raj Parekh en reprenant le surnom donné par les otages à des geôliers particulièrement brutaux en raison de leur accent britannique.

«Jamais identifié»

Son avocate Nina Ginsburg a estimé que les jurés «pourraient le déclarer coupable» du dernier chef, puisqu’il ne conteste pas d’avoir été un combattant de l’EI . Mais pour le juger responsable des actes «horribles et insensés» infligés aux otages occidentaux par l’EI, «vous devrez décider qu’il était un membre des «Beatles» et nous pensons que vous ne pouvez pas faire ça».

«Amitié»

Quant à ses confessions télévisées, elles ont été données «par un homme brisé», détenu depuis un an et demi par «des forces paramilitaires», a-t-elle soutenu. Selon Me Ginsburg, «il espérait être transféré aux Etats-Unis pour avoir un procès équitable» et éviter une condamnation expéditive à la pendaison. Elle a assuré que les éléments livrés par son client aux journalistes «étaient déjà connus du public».