Bâle : L’accusé, tout nu, a tripoté des hommes dans le tram

Un homme de 47 ans s’est retrouvé devant le juge pour avoir caressé des hommes endormis dans un transport en commun bâlois.

Un homme de 47 ans est accusé par le Tribunal pénal de Bâle d’avoir tripoté des hommes endormis alors qu’il était ivre et d’avoir eu une relation sexuelle orale non désirée avec l’un d’eux. Il s’est retrouvé devant le juge mercredi, rapporte le site «Bz Basel».

«Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s’est passé», n’a cessé de répéter le prévenu. Ce chef d’orchestre était visiblement embarrassé par cette affaire. Il a également souligné à plusieurs reprises qu’il était ivre cette nuit-là. En décembre 2019, une conductrice de tram a appelé la police peu avant huit heures du matin parce qu’elle avait remarqué un passager bizarre. À part une veste, il était nu. Ce qu’il a fait exactement pendant ces trois quarts d’heure a été révélé plus tard par les images des caméras de surveillance. Il a tripoté des passagers endormis, s’est parfois assis avec eux ou sur leurs genoux, et a pris à plusieurs reprises le pénis d’un passager dans sa bouche.