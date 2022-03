Procès à Granges-Paccot (FR) – L’accusée vivra «au moins avec la légèreté d’une conscience propre»

En détention depuis plus de trois ans, la prévenue risque la prison à vie. Photo d’illustration.

De nombreuses questions resteront sans réponses ce mercredi, après ce troisième et dernier jour de procès à Granges-Paccot (FR). Réquisitoire et plaidoiries ont pris la journée devant le Tribunal de la Gruyère.

En soirée du 10 novembre 2018, Fabrice* avait actualisé son statut WhatsApp; une photo de sa fille de 2 ans et demi, avec la mention «La plus belle à mes yeux». Pour l’accusation, c’est l’élément déclencheur de l’assassinat de la petite Mélanie, rouée de coups avant d’être asphyxiée, plus tard dans la nuit.