ENTRE LA TROIS-PORTES ET LE COUNTRYMAN: L’Aceman est le crossover électrique de Mini

Dès 2024, l’Aceman viendra combler le vide entre la petite trois portes et le Countryman qui continue de croître et ce, avec une propulsion 100% électrique.

Enfin, les choses bougent à nouveau chez Mini! Après avoir dû se maintenir à flots pendant plusieurs années avec de maigres mises à jour de modèles, la filiale de BMW s’apprête à passer à une nouvelle génération. Et comme les Britanniques osent en même temps franchir le pas pour entrer dans l’ère de l’électrique, c’est un véritable grand écart qu’effectue le constructeur. Alors qu’il continue à construire des moteurs à combustion à Oxford, une nouvelle plateforme électrique née de la collaboration avec Great Wall arrive de Chine pour une deuxième gamme de modèles presque complémentaires. Et vu que la prochaine trois-portes, dont la sortie est prévue pour 2023, sera à nouveau un peu plus petite et que le Countryman devrait, en revanche, être nettement plus grand, il y a un vide entre les deux que Mini entend combler avec l’Aceman.

Plus anguleux et plus vif

En tant que crossover compact, taillé sur des voitures comme la nouvelle Smart et avec une date de commercialisation prévue pour 2024, le véhicule complémentaire devrait en même temps préfigurer le langage stylistique des nouveaux modèles. Même si Mini tire un trait sur le kitsch rétro, l’Aceman est, malgré ses formes un peu plus anguleuses, ses arêtes plus nettes et (presque) sans ses traditionnels yeux globuleux, immédiatement reconnaissable comme étant une Mini.

Le Mini Aceman est à la fois compact et étonnamment spacieux grâce à sa propulsion électrique. Mini Le cockpit a été entièrement repensé pour devenir entièrement numérique. L’écran rond central a toutefois été conservé. Mini Seuls quelques rares sélecteurs sont restés, du moins dans le concept-car. Mini

D’une longueur de 4,05 mètres, l’Aceman est environ 25 centimètres plus court que l’actuel Countryman, mais offre au moins autant de place à l’intérieur, grâce à sa plateforme skateboard désormais courante chez les voitures électriques, avec un grand empattement, de petits moteurs et entre les deux, une batterie logée dansn le plancher du véhicule. Aux nouveaux formats et design vient également s’ajouter un nouveau cockpit, qui a encore été réduit physiquement, mais a une offre numérique d’autant plus riche. La planche de bord devient une surface de projection pour les animations et les informations, du moins dans le concept-car. Conformément à l’esprit du temps, le cuir a laissé place à de la laine durable et à des matériaux recyclés aux imprimés colorés.