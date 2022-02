Nintendo : L’achat de jeux ne sera plus possible sur 3DS et Wii U

Le géant Nintendo a annoncé qu’il allait fermer la boutique eShop de ses deux anciennes consoles de jeux à partir de fin mars 2023.

La Nintendo 3DS a été commercialisée en 2011. AFP

Les joueurs encore adeptes des consoles 3DS et Wii U sont avertis. Dans un message, la branche américaine de Nintendo a annoncé qu’à partir de fin mars 2023, il ne leur sera plus possible d’effectuer des achats en ligne via la boutique Nintendo eShop. À compter de cette date, il ne sera aussi plus possible de télécharger des contenus gratuits, comme des démos.

Nintendo prévoit par ailleurs plusieurs échéances d’ici fin mars 2023. «À partir du 23 mai 2022, il ne sera plus possible d’utiliser une carte de crédit pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou la famille de consoles Nintendo 3DS», explique la firme. Puis, à compter du 29 août 2022, «il ne sera plus possible d’utiliser une carte Nintendo eShop pour ajouter des fonds à un compte dans le Nintendo eShop sur Wii U ou sur la famille de consoles 3DS. Cependant, il sera toujours possible d’utiliser des codes de téléchargement jusqu’à la fin du mois de mars 2023», ajoute le géant nippon.

Passé la date butoir, il sera néanmoins toujours possible de retélécharger des jeux et des contenus additionnels (DLC), de recevoir des mises à jour et de jouer en ligne sur les consoles 3DS et Wii U.

Pour l’occasion, Nintendo a lancé un site souvenir qui permet aux joueurs d’accéder à leur historique et à des statistiques de jeux personnels.