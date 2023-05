Automobile: L’achat de Tesla contribue à importer davantage de voitures polluantes

Les Tesla ont la cote en Suisse et font partie des voitures électriques les plus vendues chez nous. Bon pour l’environnement? Pas forcément, révèlent samedi les journaux alémaniques de Tamedia.

Certificats CO₂ aux plus offrants

Du coup, elle met aux enchères les émissions auxquelles «elle a droit» sous forme de certificats CO₂ cédés aux importateurs de voitures plus polluantes. Les deux parties y trouvent leur compte, expliquent les journaux: Tesla gagne de l’argent en vendant ses certificats, l’importateur les paie, mais s’évite ainsi les sanctions de Berne qui lui coûteraient bien plus cher.

Interrogée, la Confédération n’a pas l’intention de bouger. Il s’agit d’une pratique établie depuis longtemps et réglée au niveau de l’ordonnance, écrit l’Office fédéral de l’énergie. Politiquement, les critiques commencent à se faire entendre, mais on ne voit pas non plus la nécessité d’agir dans l’immédiat.