Canada : L’achat d’un pseudo rare trahit un ado voleur de cryptos

Un adolescent qui a volé près de 34 millions de francs en cryptomonnaies via une arnaque à la carte SIM a été arrêté par les autorités.

Erreur d’amateur

Mais, il a commis une erreur «plutôt d’amateur», selon la police, rapporte le site spécialisé Techradar . En voulant acheter un pseudonyme considéré comme rare dans la communauté du jeu vidéo avec de la monnaie virtuelle dérobée, le jeune escroc s’est trahi et a permis aux forces de l’ordre de remonter jusqu’à lui pour lui mettre le grappin dessus. On ignore le montant de la transaction, mais elle devait être assez conséquente pour attirer l’attention des autorités.

Menée conjointement par la police, le FBI et l'US Secret Service Electronic Crimes Task Force depuis mars 2020, l’enquête s’est conclue par l’arrestation de l’adolescent à Hamilton, dans l’Ontario, au Canada. Lors de sa capture, la police n’a réussi à saisir que 7 millions de dollars canadiens (plus de 5 millions de francs). Le jeune homme a été traduit devant la justice, mais on ignore pour le moment la peine qui lui a été infligée.