Avions de combat : L’achat est définitif: la Suisse a signé le contrat pour les F-35

Les autorités annoncent que le contrat d’achat des avions de combat a été signé par la Suisse. Le montant de 6,035 milliards est confirmé et les avions seront livrés dès 2027.

Fin du suspense: la Suisse va bel et bien débourser un peu plus de 6 milliards de francs pour l’achat de 36 unités des avions de combat F-35 aux États-Unis. La Confédération l’a confirmé ce lundi. «Le contrat a été signé par le directeur général de l’armement, Martin Sonderegger, et par le chef du projet d’acquisition des nouveaux avions de combat, Darko Savic. Les autorités américaines avaient, quant à elles, signé le contrat d’acquisition en octobre de l’année passée déjà», lit-on dans le communiqué d’Armasuisse.