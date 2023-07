Guerre en Ukraine: Lâché par le groupe Wagner, Moscou ne compte pas étoffer ses troupes

La Russie a écarté lundi toute nouvelle mobilisation pour grossir ses troupes, après le départ des hommes du groupe paramilitaire Wagner d’Ukraine «Le président de la Fédération de Russie a clairement, de manière compréhensible et spécifique, dit qu’il n’y aurait pas de nouvelle mobilisation», a déclaré lundi à l’agence d’État TASS Andreï Kartapolov, à la tête du Comité de Défense de la Douma, la chambre basse du Parlement russe.

«Il n’y a aucun besoin de mobilisation aujourd’hui et dans un avenir proche», a-t-il ajouté, déclarant qu’«il n’y a pas du tout de menace de diminution du potentiel de combat» à moyen et long terme, et que Moscou dispose d’effectifs au sein des forces armées russes pour les remplacer. Le 13 juin, quelques jours avant la mutinerie du groupe paramilitaire, Poutine avait lui-même écarté l’idée d’une nouvelle mobilisation: «Il n’y a pas un tel besoin aujourd’hui», avait-il déclaré à des journalistes, selon le site du Kremlin.