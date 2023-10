Lâchée par son avocat après avoir payé 2000 francs

Une douzaine de préavis par an

La Commission en matière d’honoraires d’avocats a pour tâche de trouver des règlements amiables entre clients et avocats. Elle rend des préavis (une douzaine par an, dit-elle) après les avoir entendus et tenté de les concilier. En cas de succès, la décision de conciliation a force obligatoire. Sinon, et si le tarif appliqué aux heures de travail est correct, le règlement d’un litige sur la qualité de la prestation relève exclusivement d’un tribunal, qui a autorité pour réduire ou refuser les honoraires réclamés.