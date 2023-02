Tremblement de terre : L’acheminement de l’aide en Syrie mis à mal par le séisme

Un fort tremblement de terre a secoué la Syrie et la Turquie. Ici, Bab al-Hawa, unique point de passage pour l’aide humanitaire, entre les deux pays, pour le nord-ouest de la Syrie.

Le séisme de lundi en Turquie et en Syrie démultiplie le défi posé aux organisations humanitaires pour venir en aide à la population syrienne, en particulier dans la zone rebelle d’Idleb, dans le nord-ouest du pays. La Syrie est ravagée par une guerre civile depuis 2011.

«Ils cherchent leurs familles dans les décombres»

La quasi-totalité de l’aide humanitaire destinée au nord-ouest est acheminée depuis la Turquie par Bab al-Hawa, l’unique point de passage, garanti par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Jens Laerke a expliqué que le séisme a détruit des routes en Turquie et eu un impact sur le personnel local et international de l’ONU, leurs partenaires et les chauffeurs routiers transportant habituellement l’aide.