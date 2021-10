Genève : L’acquittement d’un militant pro-climat annulé

Un jeune activiste du climat avait été blanchi en appel l’an passé, après avoir maculé de peinture un mur de Credit Suisse. Pour le TF, il n’y avait pas de «danger imminent».

Selon les juges du TF, le réchauffement climatique et les catastrophes qu’il provoque ne constituent pas un tel danger imminent. Les conséquences peuvent en effet frapper indistinctement chacun, en tout lieu et en tout temps, sans que l’on puisse identifier un bien juridique spécifiquement menacé.

«Causes multiples»

Le fait de badigeonner une façade de bâtiment n’empêche pas non plus directement le réchauffement climatique et ses conséquences. Les causes du réchauffement sont multiples et ne sont pas limitées aux investissements de Credit Suisse dans les énergies fossiles, estiment-ils.