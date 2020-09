Diplomatie : L’acrimonie sino-américaine gagne tous les étages de l’ONU

Pékin et Washington se sont mutuellement accusés jeudi à l’ONU au sujet de la pandémie de coronavirus.

L’ambassadeur chinois à l’ONU, Zhang Jun, s’en est vivement pris jeudi aux États-Unis, qui ont à nouveau accusé la Chine d’être responsable de la propagation du Covid-19, lors d’une visioconférence du Conseil de sécurité sur l’avenir de la gouvernance mondiale à laquelle participaient plusieurs chefs d’État et ministres.

«Avant de pointer du doigt les autres, quelle est la cause des 7 millions de cas de maladie et plus de 200’000 morts aux États-Unis?» a demandé l’ambassadeur chinois, en accusant Washington de propager «le virus de la désinformation», de «mentir», de «tromper».