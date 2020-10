Le numéro est impressionnant…et non sans danger. Samedi soir, le duo ukrainien «Flash of Splash» a réalisé une performance haute en couleurs lors de la représentation du cirque Knie à Zurich. Un acrobate aérien tenait l’extrémité d’une corde avec ses dents, l’autre bout étant tenu par sa partenaire. Or à un moment, l’artiste a lâché prise, s’écrasant violemment au sol.