Football

Lacroix à la croisée des chemins après une saison difficile

Le contrat qui lie Léo Lacroix à Saint-Étienne arrive à échéance le 30 juin. Le défenseur vaudois de 28 ans est en quête d’un nouveau défi.

Une barrière métallique en guise de filet et deux hommes en plein foot-tennis, sur une pelouse de Martigny vierge de toute ligne blanche. Forcément, cela interpelle. D’autant plus lorsqu’on reconnaît le visage de Léo Lacroix, qui échange avec Amar Boumilat, entraîneur-adjoint d’Yverdon (ex-Sion). «Nous sommes tous les deux à l’arrêt et Amar vit ici. Entre amis, on s’aide, explique le jeune homme de 28 ans. Et puis, il me connaît bien, il sait comment je dois m’entraîner»