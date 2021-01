Procès en destitution : L’acte d’accusation contre Donald Trump sera transmis lundi au Sénat

L’ouverture formelle du second procès en destitution de Donald Trump aura lieu lundi, ont annoncé vendredi les chefs démocrates du Congrès. L’ancien président est accusé d’«incitation à l’insurrection» suite à l’invasion du Capitole le 6 janvier.

Cette étape marquera l’ouverture formelle du second procès de Donald Trump dans le cadre de l’infamante procédure de destitution. Les débats de fond pourraient toutefois attendre et aucune date n’a encore été communiquée.

Chuck Schumer a juste précisé avoir discuté avec le chef de la majorité républicaine Mitch McConnell «du calendrier et de la durée» des audiences. «Mais ne vous trompez pas, il y aura un procès au Sénat des États-Unis et un vote sur la culpabilité du président», a-t-il lancé.

«Minimaliste»

Lui succédant à la tribune, Mitch McConnell a regretté la cadence. «La mise en accusation par la Chambre a été plus rapide et minimaliste que jamais, l’étape suivante ne peut pas être un procès insuffisant au Sénat», a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin d’un procès complet et équitable, lors duquel l’ancien président pourra se défendre et le Sénat considérer toutes les questions factuelles, légales et constitutionnelles», a-t-il poursuivi en suggérant d’attendre la mi-février pour entamer les débats.