Impeachment : L’acte d’accusation contre Trump a été transmis au Sénat

Le procès au Sénat de Donald Trump pour «incitation à l’insurrection» lors de l’assaut du Capitole du 6 janvier va pouvoir commencer.

Incitation à l’insurrection

Puis leur chef, Jamie Raskin, a lu l’acte d’accusation pour «incitation à l’insurrection» dans l’hémicycle du Sénat, ses mots résonnant avec d’autant plus de force que tous ici, élus de la Chambre et sénateurs, ont été témoins, et victimes, des violences. «Donald John Trump» a incité «à la violence» et «gravement mis en danger la sécurité des États-Unis et de ses institutions» a déclaré l’élu démocrate, en citant notamment ses «fausses déclarations» niant la victoire de son rival Joe Biden lors de la présidentielle de novembre.