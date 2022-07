Jamie Campbell Bower est passé en psychiatrie

Jamie Campbell Bower : L’acteur a fait un séjour en hôpital psychiatrique

«Il y a 12 ans et demi, j’avais des addictions. Je me faisais du mal et je faisais du mal à ceux qui m’entouraient et que j’aimais le plus», a commencé l’acteur de 33 ans qui campe le démon Vecna dans la saison 4 de «Stranger Things», qui fait actuellement un carton. Jamie a ensuite confié que sa situation avait «tellement empiré» qu’il a fini par être interné dans un hôpital psychiatrique pour se soigner. «J’ai aujourd’hui 7 ans et demi d’abstinence et de sobriété derrière moi. J’ai fait de nombreuses erreurs dans ma vie», a-t-il concédé.