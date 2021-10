#MeToo : L’acteur américain Cuba Gooding Jr. jugé en février pour attouchements

La star du film «Jerry Maguire» est poursuivie pour avoir molesté trois femmes à New York en 2018 et 2019. Il se dit innocent.

L’acteur américain Cuba Gooding Jr. comparaîtra en procès à New York en février pour des faits présumés d’attouchements sur trois femmes, dernier épisode de la vague #MeToo dans l’industrie du spectacle aux États-Unis, a-t-on appris lundi.

La star du film «Jerry Maguire», Oscar du meilleur second rôle en 1997, devait être jugée en avril 2020, mais le procès n’a cessé d’être repoussé en raison de la pandémie qui a stoppé net l’activité à New York pendant un an.