Justice: L’acteur Ary Abittan n’est plus mis en examen pour viol

Plainte «précise et circonstanciée»

Contactée par l’AFP, l’avocate de l’acteur, M e Caroline Toby, s’est «réjouie» de «cette décision qui remet en cause le tribunal médiatique qui parfois juge et condamne trop rapidement». M e Arash Derambarsh, conseil de la plaignante, n’a pas souhaité s’exprimer «pour préserver le secret de l’instruction».

«Partenaire respectueux»

De plus, elles n’estiment «pas possible de conclure que les lésions traumatiques et saignements» de la plaignante «résultent d’un acte de pénétration sexuelle non consenti», car les deux ont raconté avoir eu un premier rapport sexuel consenti, et que les saignements «préexistaient, au moins pour partie, au second rapport litigieux».