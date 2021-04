Harcèlement sexuel : L’acteur britannique Noel Clarke suspendu par les Bafta

Accusé par 20 femmes de harcèlement sexuel, Noel Clarke a été suspendu par les récompenses du cinéma britannique. L’acteur conteste ces accusations.

Noel Clarke a notamment joué dans Doctor Who et Star Trek.

Les Bafta, les récompenses du cinéma britannique, ont suspendu vendredi l’acteur et producteur britannique Noel Clarke, visé par des accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles qu’il conteste tout en admettant vendredi n’avoir pas réalisé les conséquences de certains de ces actes.

«À la lumière des accusations» formulées à l’encontre de l’acteur de «Star Trek», l’académie des Bafta a «pris la décision de suspendre immédiatement et jusqu’à nouvel ordre» son appartenance et le prix pour sa contribution au cinéma britannique qui lui avait été décerné pendant la dernière cérémonie, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

Entre 2004 et 2019

Selon le quotidien The Guardian jeudi, 20 femmes qui ont eu affaire à l’acteur et producteur de 45 ans l’accusent de harcèlement sexuel, d’attouchements et d’autres comportements inappropriés entre 2004 et 2019.