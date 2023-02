Cinéma : «La maladie de Bruce Willis a progressé»: il souffre de démence

La maladie de Bruce Willis , qui a mis fin à sa carrière au printemps 2022 à cause de problèmes de santé, s’est aggravée et l’acteur souffre désormais d’une forme de démence incurable selon un nouveau diagnostic médical, a annoncé, jeudi, sa famille.

L’acteur de 67 ans souffrait initialement d’aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Mais depuis l’an dernier, «la maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis: la démence fronto-temporale», ont expliqué ses proches dans un communiqué. «Malheureusement, les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté», a expliqué la famille, en se disant «soulagée d’avoir enfin un diagnostic clair».

Maladie apparentée à Alzheimer

«Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l’espérons, pourra changer dans les années à venir», a souligné la famille. «Au fur et à mesure que l’état de Bruce progresse, nous espérons que les médias se concentreront sur la mise en lumière de cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche», ont ajouté ses proches.