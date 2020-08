États-Unis L’acteur Cuba Gooding Jr. désormais accusé de viol

Depuis 2019, une vingtaine de femmes ont accusé l’acteur américain Cuba Gooding Jr. d’attouchements forcés ou de harcèlement sexuel.

L’acteur américain Cuba Gooding Jr. le 22 janvier 2020 à New York City.

Dans cette plainte, enregistrée auprès du tribunal fédéral de Manhattan et citée par plusieurs médias américains, l’acteur de 52 ans – Oscar du meilleur second rôle en 1997 pour son rôle dans «Jerry Maguire» – est accusé par une femme restée anonyme de l’avoir violée dans un hôtel de Manhattan il y a 7 ans.

«Ces allégations sont fausses et parjures»

«Notre cliente porte des allégations très graves contre Cuba Gooding Jr. dans la plainte que nous avons enregistrée, elle a hâte d’obtenir justice devant un tribunal», a indiqué à l’AFP Gloria Allred, avocate de la victime présumée, qui réclame des dommages et intérêts d’un montant non précisé. «Ces allégations sont fausses et parjures», a affirmé à l’AFP l’avocat de l’acteur, Mark Jay Heller. «Nous pensons que le dossier sera rejeté».