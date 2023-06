Etats-Unis: L’acteur et scientologue Danny Masterson coupable de viols

Trois femmes, également scientologues, l’accusaient de les avoir violées à son domicile de Hollywood Hills entre 2001 et 2003. Les jurés ont donné raison à deux d’entre elles et n’ont pas atteint l’unanimité nécessaire pour prononcer un verdict concernant la troisième. Lors du procès, les procureurs ont estimé que l’acteur avait «drogué et violé chacune de ces victimes» et ont appelé à le «tenir responsable».