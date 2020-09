Carnet noir : L’acteur français Michael Lonsdale n’est plus

Le comédien aux mille rôles est décédé à l’âge de 89 ans, a annoncé son agent.

L’acteur Michael Lonsdale, 89 ans, est décédé lundi après-midi après soixante ans d’une riche carrière au cinéma comme au théâtre, a annoncé son agent à l’AFP. De père britannique et de mère française, il s’est éteint à son domicile à Paris. L’acteur à la chevelure et à la barbe blanche a incarné plus de 200 rôles au cinéma, jonglant entre les films expérimentaux et populaires, au théâtre ou encore à la télévision.