Cinéma: L’acteur James Caan est décédé à l'âge 82 ans

Cinéma : L’acteur James Caan, star du «Parrain», meurt à 82 ans

James Caan, vedette américaine des films «Le Parrain» et «Misery», s’est éteint à l’âge de 82 ans.

L’acteur américain James Caan, vedette des films «Le Parrain» et «Misery», est mort à l’âge de 82 ans, ont annoncé sa famille sur Twitter et son manageur jeudi. Né à New York, dans le quartier du Bronx, en 1940, James Caan avait incarné en 1972 Sonny Corleone dans le film mythique de Francis Ford Coppola sur la mafia italo-américaine, qui a célébré cette année ses 50 ans.