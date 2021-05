Collaboration insolite : L’acteur Jamie Foxx donne de la voix sur un titre deep house

Solomun, réputé DJ de la scène électronique underground, a recruté le comédien américain pour chanter sur «Ocean».

«Je suis très fier et heureux que ça ait enfin fonctionné. Cela faisait une année qu’on essayait de tourner le clip. Ce n’était pas évident en 2020 à Los Angeles (ndlr: à cause de la pandémie). Jamie est un mec très occupé bien sûr, mais en plus, à cause du virus, on n’a pas eu les autorisations pour shooter notre vidéo», a expliqué Solomun, 45 ans, dans une interview sur sa chaîne YouTube. Le DJ plusieurs fois récompensé aux DJ Awards a également relevé que Jamie était un «chanteur extraordinaire», raison pour laquelle il avait choisi de mettre la voix au centre de son morceau: «J’ai simplement suivi sa voix, c’est aussi simple que ça.»