Tristesse : L’acteur Jean-Pierre Bacri est mort

L’acteur, scénariste et réalisateur français connu notamment pour les films «Cuisine et dépendances» ou encore «Le goût des autres» est décédé à l’âge de 69 ans.

Né en mai 1951 dans l’ex-Algérie française, Jean-Pierre Bacri, figure du théâtre et du cinéma français, occupait une place de choix auprès du public pour ses rôles d’antihéros râleurs et désabusés mais profondément humains.

Son duo avec Agnès Jaoui

Les années 1980 voient aussi Jean-Pierre Bacri s’associer avec Agnès Jaoui. C’est le début d’une longue relation, professionnelle et personnelle, qui accouchera de plusieurs films cultes: «Smoking/No Smoking» où les deux sont coscénaristes, mais aussi «Un air de famille» ou «Le Goût des Autres», tous distingués aux César et au Festival de Cannes. Après leur séparation en 2012, ils sont demeurés proches et continuent d’écrire et de jouer ensemble au cinéma et au théâtre.