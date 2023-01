Disparu en montagne : L’acteur Julian Sands est toujours introuvable

Le Britannique de 65 ans n’a plus donné signe de vie depuis onze jours. Il randonnait dans le Mont Baldy, au nord de Los Angeles, lorsque de violentes tempêtes se sont déclenchées.

Plus les jours passent, plus les chances de retrouver Julian Sands en vie s’amenuisent. Célèbre pour ses rôles dans «Chambre avec vue» ou «Warlock», l’acteur britannique n’a plus donné signe de vie depuis qu’il est parti en montagne dans la région du mont Baldy, près de Los Angeles, le 13 janvier. Il avait alors été surpris par une violente tempête.