Chicago (USA) : L’acteur Jussie Smollett jugé pour avoir inventé une agression raciste

Le comédien vedette de la série à succès «Empire» comparaît depuis lundi pour avoir payé deux faux agresseurs et se faire passer pour une victime en 2019.

L’acteur homosexuel afro-américain, vedette déchue de la série télévisée «Empire», plaide non coupable des allégations selon lesquelles il aurait «planifié et participé» à l’agression dont il affirme avoir été victime. Il aurait également fait de fausses déclarations à la police.

Une mise en scène pour obtenir un plus gros cachet

En janvier 2019, il avait assuré avoir été attaqué dans une rue de la ville par deux partisans du président Donald Trump, qui auraient proféré des insultes racistes et homophobes. L’affaire avait provoqué une vague d’indignation dans un pays encore fortement marqué par les discriminations raciales et sexuelles. Mais l’enquête avait rapidement conclu à une mise en scène de Smollett, 39 ans, qui aurait payé 3500 dollars à deux frères nigérians pour feindre de l’attaquer, dans le but de faire avancer sa carrière et d’obtenir un cachet plus important dans la série télévisée.