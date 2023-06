L’acteur Karim Jebli victime d’une tentative de meurtre

Karim Jebli, 28 ans, l’a échappé belle. Selon les informations du «Journal du Dimanche», confirmées par le parquet à France 3 Provence-Alpes, l’acteur a été victime d’une tentative de meurtre, le 3 juin 2023, dans la cité de la Sauvagère, à Marseille. Les deux médias indiquent que le Français révélé par la websérie «Les Déguns» a été attaqué à la barre de fer par cinq ou six individus et blessé par balle.

Une source policière a indiqué à la chaîne de télévision que Karim Jebli avait été emmené à l’hôpital avec «une blessure par balle de petit calibre avec une entré au niveau du bassin et une sortie fesse droite» et une «fracture au niveau du crâne avec un pronostic vital engagé». Aujourd’hui, les jours du comédien ne sont plus en danger.