États-Unis : L’acteur porno Ron Jeremy inculpé de viols et agressions sur 21 victimes

L’acteur de films pornographiques Ron Jeremy a été formellement inculpé à Los Angeles pour des viols et agressions sexuelles sur 21 victimes, dont certaines mineures, a annoncé mercredi le procureur du comté.

Ron Jeremy, 68 ans, qui possède à son actif plus de 1700 apparitions dans des films X depuis la fin des années 1970, faisait de longue date l’objet d’accusations d’abus sexuels au sein de la profession et avait été tenu à l’écart de différents événements ces dernières années.

En juin 2020, il avait été accusé du viol de trois femmes et d’agression sexuelle sur une quatrième. Son arrestation et sa comparution devant un tribunal de Los Angeles avaient suscité une nouvelle vague de plaintes contre le sexagénaire, sous les verrous depuis lors.

Les faits les plus anciens remontent à 1996 et au total, Ron Jeremy est accusé de diverses violences sexuelles sur 21 femmes âgées de 15 à 51 ans, résume dans un communiqué le procureur du comté de Los Angeles, George Gascon. Il lui est notamment reproché le viol d’une jeune fille de 17 ans à son domicile de Woodland Hills en 2008 et l’agression sexuelle d’une adolescente de 15 ans en juin 2004.